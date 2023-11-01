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НОВОСТИ

Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в Сирии

11:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась атаке двух беспилотных летательных аппаратов. Как сообщила телестанция Al Manar, ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В своем заявлении, которое приводит Al Manar, шиитские бойцы утверждают, что «поразили все наземные цели».

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