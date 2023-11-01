Китай потребовал от Японии не пускать суда в акваторию спорных островов
11:05 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти требуют от Токио не пускать японские суда в акваторию спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Управления береговой охраны КНР Гань Юй.
«Мы настаиваем, чтобы Япония прекратила все противозаконные действия в данной акватории и гарантировала, что подобные инциденты больше не повторятся», — говорится в заявлении, распространенном в связи с появлением 1 ноября нескольких катеров японской береговой охраны в районе Дяоюйдао.
Как подчеркнул Гань Юй, китайская сторона «приняла необходимые меры по обеспечению контроля». Он напомнил, что Пекин считает указанный архипелаг территорией Китая.
НОВОСТИ
- 12:05 01.11.2023
- В Москве в среду побит температурный рекорд 89-летней давности
- 12:00 01.11.2023
- Супермаркеты Израиля приостановили импорт турецких товаров из-за позиции Эрдогана
- 11:32 01.11.2023
- Король Карл III заявил, что колониальная политика Британии в Кении «не имеет оправданий»
- 11:20 01.11.2023
- Украина умоляет США увеличить военную поддержку — Politico
- 11:00 01.11.2023
- Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в Сирии
- 10:32 01.11.2023
- Предприятия РФ показали антирекорд по росту промышленных отходов - СМИ
- 10:20 01.11.2023
- Посол Израиля усомнился в верности данных ООН о гибели женщин и детей в Газе
- 10:05 01.11.2023
- Сорос испытывает неприязнь к человечеству на фундаментальном уровне - Маск
- 10:00 01.11.2023
- Два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями
- 09:32 01.11.2023
- ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть Газу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать