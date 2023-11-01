Китай потребовал от Японии не пускать суда в акваторию спорных островов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти требуют от Токио не пускать японские суда в акваторию спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Управления береговой охраны КНР Гань Юй.

«Мы настаиваем, чтобы Япония прекратила все противозаконные действия в данной акватории и гарантировала, что подобные инциденты больше не повторятся», — говорится в заявлении, распространенном в связи с появлением 1 ноября нескольких катеров японской береговой охраны в районе Дяоюйдао.

Как подчеркнул Гань Юй, китайская сторона «приняла необходимые меры по обеспечению контроля». Он напомнил, что Пекин считает указанный архипелаг территорией Китая.