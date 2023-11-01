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Украина умоляет США увеличить военную поддержку — Politico

11:20 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские официальные лица умоляют США усилить военную поддержку на фоне падения интереса мирового сообщества к конфликту на Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке и смены руководства в Палате представителей Конгресса США. Такое мнение выразила обозреватель газеты Politico Лара Зелигман.

«Украина умоляет США усилить поддержку против России», — пишет автор. По ее словам, это подтверждает поездка делегации украинских чиновников, военных и советников в Вашингтон в конце прошлой недели, в ходе которой украинская сторона озвучила очередные пожелания касательно вооружений. По данным Зелигман, Киев запросил у морской пехоты США обучение по проведению операций «корабль — берег» для своих военнослужащих, дополнительные средства ПВО, а также армейский тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System). «Этот визит стал частью более масштабной кампании Украины и ее союзников по оказанию давления с целью получения дополнительной помощи, поскольку международная поддержка, похоже, ослабевает», — утверждает журналист.

Зелигман отмечает, что конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС «отвлекает внимание от проблем Киева».

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