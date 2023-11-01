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Супермаркеты Израиля приостановили импорт турецких товаров из-за позиции Эрдогана

12:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие израильские сети супермаркетов приостановили импорт товаров из Турции после отказа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвать радикальное палестинское движение ХАМАС террористической группировкой. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

По ее информации, от турецких продуктов отказалась крупнейшая израильская сеть супермаркетов Shufersal, а также конкурирующие с ней Rami Levy и Yochananof. Отмечается, что они пошли на этот шаг из-за сильного общественного давления. В частности, сеть Rami Levy была обвинена в том, что предпочитает турецкие томаты израильским. «Ретейлеры, похоже, понимают, что потребители теперь считают турецкие помидоры запрещенными», — утверждает газета.

Примеру крупных рыночных игроков последовали и более мелкие импортеры. Это произошло отчасти потому, уточняет издание, что после событий 7 октября все контролеры кошерной продукции покинули Турцию.

Haaretz сообщает, что в последние годы Турция стала одним из ключевых экспортеров Израиля. В 2022 году она заняла пятое место в соответствующем рейтинге после Китая, США, Швейцарии и Германии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 25 октября, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией. В ходе выступления в парламенте он утверждал, что ХАМАС — это освободительная и моджахедская группировка, которая борется за защиту своей земли. В ответ на это министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил турецкому лидеру перевезти в свою страну сторонников ХАМАС. Вслед за этим глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что его страна немедленно отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений.

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