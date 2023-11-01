В Москве в среду побит температурный рекорд 89-летней давности

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура в Москве повысилась до плюс 12,9 градуса утром в среду и установила новый рекорд. Прошлый рекорд держался 89 лет, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до 12,9 градуса, но это не предел. Температура продолжит расти», — сообщил он.

По словам Вильфанда, прошлый рекорд составлял плюс 12,6 градуса и был установлен в 1934 году.