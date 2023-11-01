В Полтавской области прогремели взрывы
12:20 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы произошли в Миргороде Полтавской области, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Других подробностей не приводится. В настоящее время в регионе и еще пяти областях Украины объявлена воздушная тревога.
Ночью воздушная тревога продолжалась в Полтавской области более четырех часов. Украинские СМИ сообщали о многочисленных взрывах. Утром местные власти заявили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге, работа предприятия приостановлена.
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