В Полтавской области прогремели взрывы

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в Миргороде Полтавской области, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Других подробностей не приводится. В настоящее время в регионе и еще пяти областях Украины объявлена воздушная тревога.

Ночью воздушная тревога продолжалась в Полтавской области более четырех часов. Украинские СМИ сообщали о многочисленных взрывах. Утром местные власти заявили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге, работа предприятия приостановлена.