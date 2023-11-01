Инвестиции «Карлсберг» теперь работают на бюджет РФ и помощь фронту — Медведев
13:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев с сарказмом поблагодарил «Карлсберг» (Carlsberg) за инвестиции в РФ и помощь фронту. Так политик прокомментировал заявление главы компании о «краже» его бизнеса в России и введение временного управления в пивоваренной компании «Балтика».
«Датские пивовары из „Карлсберга“ типа обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление российскому государству. Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!» — написал Медведев. Он обратил внимание на то, что компания ранее, как и другой западный бизнес, сама все бросила в России по политическим причинам, прекратила работу и поставки, отказалась от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов.
«И думали, их не тронут. Мы вам — санкции, а украинскому режиму — оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!» — заявил замглавы СБ. Он добавил: «И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие».
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