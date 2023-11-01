Военные ведут работу по уничтожению большого числа воздушных целей в Крыму — Развожаев
13:05 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ ведут работу по уничтожению различных воздушных целей в Крыму, жителей Севастополя просят оставаться в укрытиях. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора города Михаила Развожаева.
«Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», — говорится в сообщении.
Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Только что наши зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы РФ. Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым», — написал Сальдо в телеграм-канале.
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