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Почти две трети русскоговорящих немцев сталкивались с дискриминацией после начала СВО — исследование

13:20 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

63% русскоговорящих немцев после 24 февраля 2022 года сталкивались с дискриминацией, а более половины (52%) не ощущают себя в безопасности в Германии. Об этом говорится в исследовании, проведенном Ассоциацией по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Согласно полученным VADAR данным, 63% русскоговорящих немцев сталкивались с дискриминацией после 24 февраля 2022 года, — указано в сообщении. — В целом больше половины — 52% — русскоговорящих немцев не ощущают себя в безопасности, находясь в Германии».

В VADAR отметили, что наиболее часто с проявлениями русофобии граждане сталкиваются в банках (58% опрошенных), при взаимодействии с полицией (34%), а также в школах и других образовательных учреждениях (27%).

Кроме того, исследование показало, что более 60% опрошенных подвергаются травле онлайн.

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