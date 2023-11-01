Война в Газе будет тяжелой и долгой, но Израиль будет сражаться до победы — Нетаньяху

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль ведет тяжелую и долгую войну в секторе Газа и будет продолжать сражаться до победы, уже есть важные достижения, но есть и болезненные потери. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«У нас тяжелая война. Это будет долгая война. У нас есть важные достижения, но есть и болезненные потери. Мы продолжим, пока не выполним задачу, мы продолжим до победы», — написал Нетаньяху в соцсети X («икс», ранее Twitter).