Песков не располагает информацией о якобы планировавшихся беспорядках в Ингушетии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о якобы планировавшемся погроме в аэропорту Магас в Ингушетии.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирались [делать]», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, стал ли провал попытки провокаторов организовать беспорядки в аэропорту Магас результатом принятых ранее мер по усилению безопасности после событий в Махачкале.