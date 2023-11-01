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НОВОСТИ

Большинство жителей ФРГ не верят в своевременный переход на альтернативную энергетику — опрос

14:12 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство жителей ФРГ сомневается, что республике удастся в срок добиться собственных целей по переходу на возобновляемые источники энергии. Таковы результаты опроса, проведенного консалтинговой фирмой EY.

Власти ФРГ поставили перед собой цель с 2030 года на 80% покрывать свое энергопотребление солнечной и ветряной энергией. Доля жителей Германии, сомневающихся в способности добиться этой цели, достигает 77%. «Все больше людей сомневается в выполнении этой задачи», — заявил представитель EY Андреас Зибель. По его словам, без поддержки со стороны граждан цель становится еще более отдаленной.

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