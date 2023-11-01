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При такой работе ПВО России обещанных Украине F-16 хватит примерно на 20 дней — Шойгу

14:32 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обещанных к поставке западными странами Украине самолетов F-16 при такой работе российских систем противовоздушной обороны (ПВО) как сейчас, хватит примерно на 20 дней. Такое мнение высказал министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«При этом, хочу отметить, что 37 самолетов [которые были сбиты российскими средствами ПВО в прошедший месяц] — это почти в 2 раза больше того количества, которое гарантировано обещано Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — сказал он.

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