Шадаев поддержал идею создания в РФ кибервойск
15:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск. Об этом он сообщил в ходе форума издания Cnews.
Ранее с идеей создания кибервойск в рамках Росгвардии выступил депутат Госдумы Антон Горелкин.
«По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для ИТ-специалистов]», — сказал Шадаев.
Он отметил, что в РФ сейчас работает контрактная служба, и если в таком виде вопрос будет проработан, то «можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением». «Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает», — добавил он.
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