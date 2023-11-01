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Шадаев поддержал идею создания в РФ кибервойск

15:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск. Об этом он сообщил в ходе форума издания Cnews.

Ранее с идеей создания кибервойск в рамках Росгвардии выступил депутат Госдумы Антон Горелкин.

«По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для ИТ-специалистов]», — сказал Шадаев.

Он отметил, что в РФ сейчас работает контрактная служба, и если в таком виде вопрос будет проработан, то «можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением». «Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает», — добавил он.

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