Снижение цен на газ в ЕС возможно только при возвращении газа из РФ — Шульгинов
15:12 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский газ может вернуться на рынок Европы, и эту возможность нужно учитывать в случае холодной зимы. Только увеличение поставок российского газа может привести к снижению цени на газа в Европе, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Петербургском международном газовом форуме.
«Россия может поставлять газ в Европу, если они захотят снижать цены. Сейчас цены у них снова могут начать расти. Только поставка российского газа может привести к снижению», — сказал он.
«Россия могла бы, как имеющая огромные запасы газа — 70 трлн кубометров, — представить возможность продажи (своего газа в Европу), учитывая его низкую себестоимость, по приемлемым ценам», — добавил Шульгинов.
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