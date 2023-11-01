Снижение цен на газ в ЕС возможно только при возвращении газа из РФ — Шульгинов

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский газ может вернуться на рынок Европы, и эту возможность нужно учитывать в случае холодной зимы. Только увеличение поставок российского газа может привести к снижению цени на газа в Европе, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Петербургском международном газовом форуме.

«Россия может поставлять газ в Европу, если они захотят снижать цены. Сейчас цены у них снова могут начать расти. Только поставка российского газа может привести к снижению», — сказал он.

«Россия могла бы, как имеющая огромные запасы газа — 70 трлн кубометров, — представить возможность продажи (своего газа в Европу), учитывая его низкую себестоимость, по приемлемым ценам», — добавил Шульгинов.