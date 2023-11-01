Среднемесячная зарплата в РФ за 8 месяцев 2023 года выросла на 7,5% — Голикова

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднемесячная заработная плата в России составляет 70,3 тыс. рублей, за 8 месяцев 2023 года она увеличилась на 7,5%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

«Среднемесячная заработная плата — пока мы имеем данные Росстата за 8 месяцев официальные, но тем не менее — за 8 месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тыс. рублей», — сказала она.