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НОВОСТИ

При решении судьбы самостроев суды будут учитывать только госэкспертизу

16:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды при рассмотрении дел, связанных с самовольным строительством, будут учитывать только государственную строительно-техническую экспертизу. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее при рассмотрении дел о самостроях суды могли принимать решения на основе выводов негосударственных экспертов, зачастую предоставлявших необъективную информацию. Теперь мнение таких экспертов не будет приниматься во внимание.

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