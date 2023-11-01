При решении судьбы самостроев суды будут учитывать только госэкспертизу

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды при рассмотрении дел, связанных с самовольным строительством, будут учитывать только государственную строительно-техническую экспертизу. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее при рассмотрении дел о самостроях суды могли принимать решения на основе выводов негосударственных экспертов, зачастую предоставлявших необъективную информацию. Теперь мнение таких экспертов не будет приниматься во внимание.