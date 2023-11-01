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НОВОСТИ

Склады боеприпасов спецназа ВСУ уничтожены в Харьковской области — МО РФ

16:12 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска уничтожили в Харьковской области склады боеприпасов спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Волчанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

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