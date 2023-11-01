Склады боеприпасов спецназа ВСУ уничтожены в Харьковской области — МО РФ
16:12 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска уничтожили в Харьковской области склады боеприпасов спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
«В районах населенных пунктов Волчанск и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 16:32 01.11.2023
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Власова и Белоусова за прогулы
- 16:00 01.11.2023
- При решении судьбы самостроев суды будут учитывать только госэкспертизу
- 15:32 01.11.2023
- Среднемесячная зарплата в РФ за 8 месяцев 2023 года выросла на 7,5% — Голикова
- 15:12 01.11.2023
- Снижение цен на газ в ЕС возможно только при возвращении газа из РФ — Шульгинов
- 15:00 01.11.2023
- Шадаев поддержал идею создания в РФ кибервойск
- 14:32 01.11.2023
- При такой работе ПВО России обещанных Украине F-16 хватит примерно на 20 дней — Шойгу
- 14:12 01.11.2023
- Большинство жителей ФРГ не верят в своевременный переход на альтернативную энергетику — опрос
- 14:00 01.11.2023
- Песков не располагает информацией о якобы планировавшихся беспорядках в Ингушетии
- 13:32 01.11.2023
- Война в Газе будет тяжелой и долгой, но Израиль будет сражаться до победы — Нетаньяху
- 13:20 01.11.2023
- Почти две трети русскоговорящих немцев сталкивались с дискриминацией после начала СВО — исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать