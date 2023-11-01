Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Власова и Белоусова за прогулы

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в закрытом режиме приняла два постановления — о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Василия Власова и депутата фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

«Госдума проголосовала по вопросу о досрочном прекращении полномочий депутата Вадима Белоусова, за [проголосовали] — 320 [депутатов]. <…> Госдума проголосовала по вопросу о досрочном прекращении полномочий депутата Власова, за — 317», — отмечается в сообщении. Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, Белоусов и Власов «систематически не выполняли свои обязанности». По его словам, депутат, который не посещает пленарные заседания, не работает в рамках комитетов и комиссий или не поддерживает связь со своими избирателями, ведет себя безответственно, он «должен знать, что есть нормы закона, по которым с него спросят».