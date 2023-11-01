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Рособрнадзор выявил нарушения во всех вузах, где сдают экзамены мигранты

17:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, где проходят экзамены для мигрантов для получения гражданства РФ и разрешения на работу, Генпрокуратура проводит соответствующую проверку. Об этом рассказала замглавы ведомства Светлана Кочетова.

«В настоящее время Генпрокуратурой проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении вузов, уполномоченных проводить для иностранных граждан экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдавать на основе результатов экзамена сертификат, необходимый для получения разрешения на работу в РФ, вида на жительство и гражданства. В настоящее время в перечень, утвержденный Минобрнауки России, входят 13 вузов, уполномоченных проводить данный экзамен. Наши сотрудники участвуют в качестве экспертов в проведении прокуратурами субъектов РФ этих проверок. Во всех этих организациях выявлены нарушения. Наши эксперты свои заключения направляют в адрес прокуратур, и никто не останется без внимания», — цитирует ее пресс-служба ведомства.

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