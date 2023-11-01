Рособрнадзор выявил нарушения во всех вузах, где сдают экзамены мигранты
17:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, где проходят экзамены для мигрантов для получения гражданства РФ и разрешения на работу, Генпрокуратура проводит соответствующую проверку. Об этом рассказала замглавы ведомства Светлана Кочетова.
«В настоящее время Генпрокуратурой проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении вузов, уполномоченных проводить для иностранных граждан экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдавать на основе результатов экзамена сертификат, необходимый для получения разрешения на работу в РФ, вида на жительство и гражданства. В настоящее время в перечень, утвержденный Минобрнауки России, входят 13 вузов, уполномоченных проводить данный экзамен. Наши сотрудники участвуют в качестве экспертов в проведении прокуратурами субъектов РФ этих проверок. Во всех этих организациях выявлены нарушения. Наши эксперты свои заключения направляют в адрес прокуратур, и никто не останется без внимания», — цитирует ее пресс-служба ведомства.
НОВОСТИ
- 17:40 01.11.2023
- В Дагестане уволили двух сотрудников муфтията после заявлений о Палестине
- 17:12 01.11.2023
- В Думу внесли проект, направленный против фиктивных браков с иностранцами
- 16:32 01.11.2023
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Власова и Белоусова за прогулы
- 16:12 01.11.2023
- Склады боеприпасов спецназа ВСУ уничтожены в Харьковской области — МО РФ
- 16:00 01.11.2023
- При решении судьбы самостроев суды будут учитывать только госэкспертизу
- 15:32 01.11.2023
- Среднемесячная зарплата в РФ за 8 месяцев 2023 года выросла на 7,5% — Голикова
- 15:12 01.11.2023
- Снижение цен на газ в ЕС возможно только при возвращении газа из РФ — Шульгинов
- 15:00 01.11.2023
- Шадаев поддержал идею создания в РФ кибервойск
- 14:32 01.11.2023
- При такой работе ПВО России обещанных Украине F-16 хватит примерно на 20 дней — Шойгу
- 14:12 01.11.2023
- Большинство жителей ФРГ не верят в своевременный переход на альтернативную энергетику — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать