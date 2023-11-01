В Думу внесли проект, направленный против фиктивных браков с иностранцами
17:12 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает для иностранных граждан минимальный двухлетний срок нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Авторами законодательной инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, зампред комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Разработчики отмечают, что законопроект направлен на исключение практики заключения фиктивных браков и установления фиктивного отцовства для получения иностранными гражданами права на постоянное проживание в РФ и в дальнейшем — российского гражданства.
«Предлагается установить минимальный срок в два года для нахождения в браке с гражданином РФ (если нет общего ребенка, рожденного в браке), чтобы иностранный гражданин мог получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, а также закрепить условие для получения вида на жительство без оформления такого разрешения при наличии детей — граждан РФ», — написал Клишас в своем телеграм-канале.
Кроме того, законопроектом предлагается аннулировать РВП и ВНЖ в России, если судом отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка, а также если суд признал недействительным брак с гражданином РФ, который стал основанием получения разрешительного документа для нахождения в России. Также с целью обеспечения права иностранных и российских граждан на семейную жизнь законопроектом предусматривается возможность продления иностранному гражданину обыкновенной частной визы, если он является близким родственником гражданина РФ.
Изменения предлагается внести в законы о порядке выезда из РФ и въезда в РФ и о правовом положении иностранных граждан.
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