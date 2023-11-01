В Дагестане уволили двух сотрудников муфтията после заявлений о Палестине

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сотрудника муфтията Дагестана, назвавшие происходящее в Палестине джихадом, уволены, сообщили ТАСС в организации.

«Магомед Саадуев и Зайнулла Атаев уволены из муфтията Дагестана», — сообщили в организации, уточнив, что ранее до всех сотрудников было доведено поручение муфтия «не делать самовольных и громких заявлений, будоражащих дагестанцев, учитывая дагестанский менталитет».

Как сообщается в телеграм-канале муфтията региона, Саадуев под свою ответственность выступил с заявлением о том, что «весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джихадом». По данным организации, Саадуев и ранее делал аналогичные заявления и получал соответствующие предупреждения. По аналогичной причине был уволен и Атаев.