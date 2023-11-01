Из Израиля отозван посол Иордании

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Иордании отозвало посла королевства в Израиле. Об этом говорится в заявлении иорданского внешнеполитического ведомства, размещенном на его странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

«Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади сегодня в среду принял решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле, выражая тем самым позицию королевства, отвергающего и осуждающего ожесточенную войну Израиля против Газы, влекущую за собой гибель невинных людей и беспрецедентную гуманитарную катастрофу, а также чреватую опасными последствиями, представляющими угрозу всему региону, миру и безопасности на региональном и глобальном уровнях», — указывается в тексте.