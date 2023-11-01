0
0
85
НОВОСТИ

Из Израиля отозван посол Иордании

19:10 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Иордании отозвало посла королевства в Израиле. Об этом говорится в заявлении иорданского внешнеполитического ведомства, размещенном на его странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

«Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади сегодня в среду принял решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле, выражая тем самым позицию королевства, отвергающего и осуждающего ожесточенную войну Израиля против Газы, влекущую за собой гибель невинных людей и беспрецедентную гуманитарную катастрофу, а также чреватую опасными последствиями, представляющими угрозу всему региону, миру и безопасности на региональном и глобальном уровнях», — указывается в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 01.11.2023
Склады боеприпасов спецназа ВСУ уничтожены в Харьковской области — МО РФ
0
85
14:32 01.11.2023
При такой работе ПВО России обещанных Украине F-16 хватит примерно на 20 дней — Шойгу
0
107
13:05 01.11.2023
Военные ведут работу по уничтожению большого числа воздушных целей в Крыму — Развожаев
0
119
12:20 01.11.2023
В Полтавской области прогремели взрывы
0
118
11:00 01.11.2023
Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в Сирии
0
139
10:00 01.11.2023
Два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями
0
137
09:00 01.11.2023
Дымовую маскировку применили военные в Севастополе
0
153
21:05 31.10.2023
ХАМАС обещает в ближайшее время освободить нескольких заложников-иностранцев - заявление
0
232
20:42 31.10.2023
Военная разведка США в текущем финансовом году получила бюджет почти в 28 млрд долл
0
249
18:15 31.10.2023
Шеф Пентагона рассказал об «основной стратегии России» в конфликте с Украиной
0
290

Возврат к списку