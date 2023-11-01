Сбер и «Газпром» разработают систему дистанционного зондирования Земли
19:16 01.11.2023
Сбер и АО «Газпром космические системы» заключили соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ). Документ подписали управляющий директор – руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев и генеральный директор АО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов.
Предмет соглашения – сотрудничество в сфере построения геоаналитических сервисов в нефтегазовой отрасли, в целях развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в Российской Федерации. В частности, при разработке новых геоаналитических сервисов для решения задач мониторинга в нефтегазовой отрасли на базе геоаналитической платформы Сбербанка «Геометрия», с учетом опыта АО «Газпром космические системы» в решении задач аэрокосмического мониторинга.
Геоплатформа «Геометрия» позволяет обрабатывать изображения со спутников, дронов и видеокамер, классифицирует отдельные объекты, такие как поля, леса и здания, и анализирует их свойства на основе разных параметров. Использование предразмеченных данных облегчает создание ИИ-продуктов, сокращая время разработки в 4 раза по сравнению с построением аналогичных продуктов «с нуля». Сервис предлагает решения для различных задач – от мониторинга климата и прогноза урожая до отслеживания парковочных мест, и поиска мест для открытия бизнеса.
«Соглашение определяет главную цель нашего взаимодействия – создание инновационной системы аэрокосмического мониторинга «СМОТР», в которую войдут оптикоэлектронные спутники сверхвысокого разрешения и радиолокационные спутники для всепогодного мониторинга объектов и территорий, – рассказал Андрей Дмитриев. – Эксперты Банка будут участвовать в разработке и тестировании программного обеспечения системы».
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