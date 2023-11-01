Порядка пятистам иностранцам позволили покинуть Газу - ООН

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 500 иностранцев получили разрешение покинуть территорию сектора Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Как мы понимаем, порядка 500 обладателям паспортов иностранных государств было позволено покинуть [сектор Газа]», — сказал он.