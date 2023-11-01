В Узбекистан с официальным визитом прибыл президент Франции
20:54 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В соответствии с программой визита в Самарканде пройдут переговоры на высшем уровне, на которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития многосторонних отношений между Узбекистаном и Францией», — говорится в сообщении. По данным в агентства, «в центре внимания будут вопросы расширения практического сотрудничества в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах».
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