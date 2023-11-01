0
0
130
НОВОСТИ

Когда будет исчерпан потенциал санкций, в ход могут пойти диверсии - Путин

21:50 01.11.2023 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что в связи с исчерпанием потенциала санкционной агрессии в отношении России в ход могут пойти диверсии, подобные произошедшим на "Северных потоках", и провокации вокруг трубопровода между Финляндией и Эстонией.

"Но вот что нас действительно беспокоит, в условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии, или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры", - сказал президент в среду на совещании по экономическим вопросам.

При этом он напомнил о произошедших инцидентах на "Северных потоках". "Не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией", - сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 01.11.2023
Склады боеприпасов спецназа ВСУ уничтожены в Харьковской области — МО РФ
0
116
14:32 01.11.2023
При такой работе ПВО России обещанных Украине F-16 хватит примерно на 20 дней — Шойгу
0
132
13:05 01.11.2023
Военные ведут работу по уничтожению большого числа воздушных целей в Крыму — Развожаев
0
141
12:20 01.11.2023
В Полтавской области прогремели взрывы
0
141
11:00 01.11.2023
Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в Сирии
0
164
10:00 01.11.2023
Два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями
0
158
09:00 01.11.2023
Дымовую маскировку применили военные в Севастополе
0
174
21:05 31.10.2023
ХАМАС обещает в ближайшее время освободить нескольких заложников-иностранцев - заявление
0
249
20:42 31.10.2023
Военная разведка США в текущем финансовом году получила бюджет почти в 28 млрд долл
0
266
18:15 31.10.2023
Шеф Пентагона рассказал об «основной стратегии России» в конфликте с Украиной
0
309

Возврат к списку