ВВС США уничтожили МБР Minuteman III из-за аномалии во время запуска

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении Командования глобального удара ВВС США.

Как отмечается в документе, Minuteman III была «безопасным образом уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 (11:06 мск — прим. ТАСС) из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска». В командовании не пояснили, какая именно аномалия была выявлена во время запуска, для установления этого будет проведен «тщательный анализ».