Залужный признал, что вооруженный конфликт вокруг Украины зашел в тупик
09:05 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт вокруг Украины зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. С таким признанием в интервью британскому журналу The Economist выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. <…> Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет», — сказал он.
По словам Залужного, после первых неудач попыток контрнаступления ВСУ он сменил некоторых командиров и перевел военнослужащих из некоторых бригад на передовой, однако это ни к чему не привело. Тогда, утверждает главком украинской армии, он пришел к выводу, что для выхода из тупика на фронте Киеву необходимо «что-то новое, как порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем», то есть активное применение новых технологий.
«Самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство», — считает Залужный.
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