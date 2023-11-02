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Залужный признал, что вооруженный конфликт вокруг Украины зашел в тупик

09:05 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт вокруг Украины зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. С таким признанием в интервью британскому журналу The Economist выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. <…> Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет», — сказал он.

По словам Залужного, после первых неудач попыток контрнаступления ВСУ он сменил некоторых командиров и перевел военнослужащих из некоторых бригад на передовой, однако это ни к чему не привело. Тогда, утверждает главком украинской армии, он пришел к выводу, что для выхода из тупика на фронте Киеву необходимо «что-то новое, как порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем», то есть активное применение новых технологий.

«Самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство», — считает Залужный.

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