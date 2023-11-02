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Один украинский БПЛА уничтожен над Черным морем, пять перехвачены над Крымом

09:20 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехватили над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

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