Свыше 60% немцев выступили за прекращение приема в ФРГ выходцев из мусульманских стран

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60% жителей Германии на фоне эскалации палестино-израильского конфликта полагают, что ФРГ должна прекратить прием мигрантов из мусульманских стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

По его данным, 61% респондентов выступает за прекращение приема в Германию выходцев из мусульманских стран. Кроме того, 60% опрошенных заявили, что нынешние антиизраильские демонстрации и акции в поддержку палестинского радикального движения ХАМАС в Германии напугали их. Менее 33% выразили противоположную точку зрения.

В то же время, как выяснили социологи, подавляющее большинство (77%) отметили, что у них сложилось впечатление, что все больше и больше людей в Германии презирают немецкое общество. Лишь 15% сказали, что у них нет такого ощущения. Вместе с тем 41% участников опроса также считает, что германское государство и общество слишком наивны и снисходительны к людям, презирающим ФРГ. Говоря о том, что вызывает у жителей Германии тревогу, большинство респондентов (43%) заявили, что больше всего боятся исламизма. При этом 34% опрошенных больше всего боятся правого экстремизма, только 7% — левого.

Опрос проводился 30 октября. В нем приняли участие 1 002 человека.