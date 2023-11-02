Свыше 60% немцев выступили за прекращение приема в ФРГ выходцев из мусульманских стран
09:32 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% жителей Германии на фоне эскалации палестино-израильского конфликта полагают, что ФРГ должна прекратить прием мигрантов из мусульманских стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.
По его данным, 61% респондентов выступает за прекращение приема в Германию выходцев из мусульманских стран. Кроме того, 60% опрошенных заявили, что нынешние антиизраильские демонстрации и акции в поддержку палестинского радикального движения ХАМАС в Германии напугали их. Менее 33% выразили противоположную точку зрения.
В то же время, как выяснили социологи, подавляющее большинство (77%) отметили, что у них сложилось впечатление, что все больше и больше людей в Германии презирают немецкое общество. Лишь 15% сказали, что у них нет такого ощущения. Вместе с тем 41% участников опроса также считает, что германское государство и общество слишком наивны и снисходительны к людям, презирающим ФРГ. Говоря о том, что вызывает у жителей Германии тревогу, большинство респондентов (43%) заявили, что больше всего боятся исламизма. При этом 34% опрошенных больше всего боятся правого экстремизма, только 7% — левого.
Опрос проводился 30 октября. В нем приняли участие 1 002 человека.
НОВОСТИ
- 09:20 02.11.2023
- Один украинский БПЛА уничтожен над Черным морем, пять перехвачены над Крымом
- 09:05 02.11.2023
- Залужный признал, что вооруженный конфликт вокруг Украины зашел в тупик
- 09:00 02.11.2023
- ВВС США уничтожили МБР Minuteman III из-за аномалии во время запуска
- 21:50 01.11.2023
- Когда будет исчерпан потенциал санкций, в ход могут пойти диверсии - Путин
- 21:15 01.11.2023
- Путин о поставках с Запада мелких товаров: Чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше
- 20:54 01.11.2023
- В Узбекистан с официальным визитом прибыл президент Франции
- 19:40 01.11.2023
- Порядка пятистам иностранцам позволили покинуть Газу - ООН
- 19:16 01.11.2023
- Сбер и «Газпром» разработают систему дистанционного зондирования Земли
- 19:10 01.11.2023
- Из Израиля отозван посол Иордании
- 17:40 01.11.2023
- В Дагестане уволили двух сотрудников муфтията после заявлений о Палестине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать