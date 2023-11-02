В Японии вводятся «рыбные дни» из-за прекращения экспорта морепродуктов в КНР

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление рыболовства Японии объявило об учреждении в стране ежемесячных «рыбных дней», которые призваны способствовать расширению внутреннего спроса на морепродукты. Такая мера направлена, в частности, на преодоление последствий полного запрета на поставки морепродуктов в Китай, который Пекин ввел после начала сброса в океан технической воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает информационное агентство Kyodo.

Как отмечается в сообщении Управления рыболовства, «рыбные дни» будут проводиться с 3 по 7 число каждого месяца. Для пропаганды потребления морепродуктов создан специальный «отряд» из звезд телешоу, поп-сцены и других известных в Японии личностей. Они будут призывать население, в первую очередь через социальные сети, покупать больше рыбы, моллюсков и других морепродуктов. Эту кампанию намерены поддержать около 800 компаний отрасли. Они также станут проводить рекламные кампании, чтобы побуждать население употреблять больше морепродуктов.

Китай был крупнейшим импортером японских морепродуктов. В прошлом году он закупил их в Японии, по официальным данным, на 87,1 млрд иен (примерно $630 млн). Однако с конца августа нынешнего года Пекин ввел полный запрет на закупки этой продукции в Японии, требуя от Токио прекратить сброс в океан воды с АЭС «Фукусима-1».