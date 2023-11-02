В Киргизии открылся первый центр поддержки изучения русского языка

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый в Киргизии центр поддержки изучения русского языка открылся в республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в Киргизии, которое занималось реализацией этого проекта.

«Церемония открытия первого такого центра состоялась в городе Кант (Чуйская область)», — заявил представитель пресс-службы. Новый центр начал работу в здании Чуйской областной библиотеки.

В общей сложности при поддержке Россотрудничества в Киргизии будут функционировать три центра изучения русского языка. Помимо центра в Канте они будут находиться в Нарынском государственном университете (Нарынская область) и в Таласском государственном университете (Таласская область).