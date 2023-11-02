В Москве второй день подряд фиксируют рекордно высокую температуру воздуха
10:32 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суточный рекорд температуры воздуха в Москве — плюс 13,3 градуса — фиксируют второй день подряд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Второй день ноября в Москве, как и его предшественник, начался погодным рекордом. Несмотря на начавшееся понижение температуры, запасов тепла хватило, чтобы обновить второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха — в полночь термометры в столице показали плюс 13,3 градуса, что выше прежнего достижения», — написал он в своем телеграм-канале.
Синоптик отметил, что для 2 ноября рекорд составлял плюс 12,2 градуса и принадлежал 1942 году. Он также добавил, что есть возможность обновления и второго рекорда — самой теплой ночи для 2 ноября, однако для этого нужно, чтобы до 9 часов утра температура воздуха не опустилась ниже 8,5 градуса, а именно столько было во вторую ноябрьскую ночь в 1967 году.
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