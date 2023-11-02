Сбережения россиян в банках за 10 месяцев выросли до 41,4 трлн рублей
11:00 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Классические сбережения (в их числе вклады и счета) россиян в банках за 10 месяцев 2023 года выросли на 13%, до 41,4 трлн рублей. Драйвером роста являются высокие ставки по рублевым вкладам. Такую оценку приводит банк ВТБ.
«По оценкам ВТБ, за 10 месяцев рынок классических пассивов россиян вырос на 13% и достиг 41,4 трлн рублей. Драйвером роста выступают установившиеся с конца лета высокие ставки по рублевым вкладам, обеспечившие прирост портфеля депозитов в национальной валюте с начала года почти на 20%», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
В целом рублевый портфель населения в российских банках, согласно оценке ВТБ, вырос почти на 14%, превысив 37 трлн рублей. По прогнозам банка, до конца года интерес вкладчиков к срочным депозитам будет усиливаться.
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