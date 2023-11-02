На подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждены инфраструктурные объекты

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфраструктурные объекты повреждены на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву военной администрации Юрий Малашко.

«Пришло <…> уведомление о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — написал он в своем телеграм-канале. Сколько объектов повреждено и какие именно, Малашко не уточнил.

Ночью в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области действовала воздушная тревога.