На подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждены инфраструктурные объекты
11:05 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфраструктурные объекты повреждены на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву военной администрации Юрий Малашко.
«Пришло <…> уведомление о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — написал он в своем телеграм-канале. Сколько объектов повреждено и какие именно, Малашко не уточнил.
Ночью в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области действовала воздушная тревога.
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