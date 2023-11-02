Кабмин РФ утвердил решение о продлении автомагистрали М-12 до Тюмени
11:32 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 «Восток». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Как уточняется в материалах правительства, продление трассы будет обеспечено за счет включения в ее состав ряда участков других дорог: участка автодороги М-7 «Волга» Казань — Дюртюли, строящегося участка Дюртюли — Ачит, участка Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень.
Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Как ожидается, это даст возможность завершить проект уже в 2024 году.
В кабмине отметили, что новый маршрут трассы и изменение ее названия потребуют переименования двух других автотрасс. Это связано с тем, что до сих пор имя «Восток» носила трасса А-375 Хабаровск — Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка. Теперь она будет переименована. Кроме того, изменится название и дороги М-7 «Волга». В прежней редакции оно включало маршрут Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. В новой маршрут изменен на Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань.
Работа по создание трассы М-12 «Восток» ведется в рамках федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай». Как указали в правительстве, трасса станет частью перспективного маршрута «Россия» («Запад — Восток») и обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия, тем самым придав их экономике дополнительный импульс к развитию. Как ожидается, она будет способствовать расширению торговых каналов со странами Азии, повышению надежности и скорости поставок товаров.
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