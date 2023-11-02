Мэры крупнейших городов США потребовали встречи с Байденом из-за миграционного кризиса
12:00 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэры Денвера, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Хьюстона и Чикаго потребовали встречи с президентом США Джо Байденом, чтобы согласовать дополнительные меры поддержки от правительства на фоне продолжающегося миграционного кризиса. Об этом сообщила агентство Associated Press (AP).
«Наши города нуждаются в дополнительных ресурсах, которые намного превышают предложенную сумму [субсидий], чтобы должным образом заботиться о въезжающих просителях убежища», — цитирует агентство коллективное письмо градоначальников к президенту страны. «Полагаться на муниципальные бюджеты нецелесообразно, и это вынудило нас экономить на основных услугах, которые предоставляет город. <…> Хотя мы высоко ценим предложенное дополнительное федеральное финансирование, наши городские бюджеты и местные налогоплательщики продолжают нести основную тяжесть этого продолжающегося федерального кризиса», — говорится в письме.
НОВОСТИ
- 12:32 02.11.2023
- Депутат предложил создать отдельную программу обучения для инженеров
- 12:20 02.11.2023
- Инфляция в Турции на конец 2023 года прогнозируется на уровне 65% — глава ЦБ
- 12:05 02.11.2023
- Пашинян сообщил, что для охраны коммуникаций Южного Кавказа создано спецподразделение
- 11:32 02.11.2023
- Кабмин РФ утвердил решение о продлении автомагистрали М-12 до Тюмени
- 11:20 02.11.2023
- Силы РФ уничтожили скопление военных ВСУ у острова Фролова в Херсонской области
- 11:05 02.11.2023
- На подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждены инфраструктурные объекты
- 11:00 02.11.2023
- Сбережения россиян в банках за 10 месяцев выросли до 41,4 трлн рублей
- 10:32 02.11.2023
- В Москве второй день подряд фиксируют рекордно высокую температуру воздуха
- 10:20 02.11.2023
- В Киргизии открылся первый центр поддержки изучения русского языка
- 10:05 02.11.2023
- Доля атомной энергии в РФ достигнет 24-24,5% к 2042 г. — Шульгинов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать