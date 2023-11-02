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Мэры крупнейших городов США потребовали встречи с Байденом из-за миграционного кризиса

12:00 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэры Денвера, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Хьюстона и Чикаго потребовали встречи с президентом США Джо Байденом, чтобы согласовать дополнительные меры поддержки от правительства на фоне продолжающегося миграционного кризиса. Об этом сообщила агентство Associated Press (AP).

«Наши города нуждаются в дополнительных ресурсах, которые намного превышают предложенную сумму [субсидий], чтобы должным образом заботиться о въезжающих просителях убежища», — цитирует агентство коллективное письмо градоначальников к президенту страны. «Полагаться на муниципальные бюджеты нецелесообразно, и это вынудило нас экономить на основных услугах, которые предоставляет город. <…> Хотя мы высоко ценим предложенное дополнительное федеральное финансирование, наши городские бюджеты и местные налогоплательщики продолжают нести основную тяжесть этого продолжающегося федерального кризиса», — говорится в письме.

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