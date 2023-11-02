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НОВОСТИ

Пашинян сообщил, что для охраны коммуникаций Южного Кавказа создано спецподразделение

12:05 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальное подразделение для обеспечения безопасности международных и региональных коммуникаций, которые проходят по территории Армении, создано в составе Службы нацбезопасности (СНБ) республики. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В составе СНБ Армении создано подразделение, функцией которого должно стать обеспечение безопасности региональных и международных коммуникаций, проходящих через Армению. Хочу сообщить вам, что данное подразделение уже создано. Ранее мы провели определенные подготовительные работы, но сегодня можем констатировать, что это подразделение уже создано и вчера (1 ноября — прим. ТАСС) приступило к работе», — заявил он.

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