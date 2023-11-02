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Инфляция в Турции на конец 2023 года прогнозируется на уровне 65% — глава ЦБ

12:20 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центробанк Турции обновил прогноз инфляции на конец 2023 года, скорректировав его до 65%. Об этом заявила журналистам председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан, представляя отчет о ситуации в экономике страны.

«Центробанк скорректировал усредненный прогноз инфляции на конец этого года до уровня 65%. В 2024 году мы ожидаем показателей инфляции в размере 36%, в 2025 году — 14%. Пересмотренный нами минимум и максимум инфляционного коридора для 2023 года составляет 62-68%, для 2024 года — 30-42%», — сообщила она.

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