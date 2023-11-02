Депутат предложил создать отдельную программу обучения для инженеров

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили создать отдельную программу обучения для инженеров. Стране не хватает квалифицированных кадров для технологического суверенитета.

С такой идеей в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко. Он пояснил, что сейчас в России есть проблемы с обучением технических специалистов.

Люди с математическим складом ума не всегда способны быть лучшими и в гуманитарных предметах, отметил депутат.

«Сейчас существует большая проблема с обучением, с учебными программами, со сдачей физики и других точных предметов на ЕГЭ. Нас это очень тревожит, с этим мы будем бороться с точки зрения того, чтобы предложить отдельный трек для ребят, которые увлекаются изобретательством и точными науками. Как показывает практика, они не могут быть во всём отличниками и сдать хороший средний ЕГЭ.

Если человек прекрасно понимает физику и математику, он совершенно спокойно может иметь по русскому или литературе четвёрку или тройку. Нам нужно талантливых ребят, которые способны к инженерному мышлению, оберегать и выстроить им бесшовную систему образования от школьной скамьи до университета и дальше на предприятия, чтобы были предельно практико-ориентированные курсы в университетах. Нам нужна отдельная государственная программа «Кадры для технологического суверенитета», потому что технологического суверенитета нам без квалифицированных кадров не добиться. Нам нужно повышать престиж специальностей инженеров, конструкторов, работающих в оборонке и просто в промышленности».