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Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

13:00 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

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