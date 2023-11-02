Абсурдно даже говорить о возможности победы Украины — Песков
13:05 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украине давно нужно понять, что абсурдно даже говорить о возможности ее победы на поле боя, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы», — отметил представитель Кремля.
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