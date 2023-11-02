Армения предложила РФ соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом на брифинге заявил вице-спикер парламента, член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Акоп Аршакян.

«За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения. Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени. Юридически мы можем иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран», — заявил он.