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НОВОСТИ

Потери мировой экономики могут достичь $2 трлн в случае эскалации на Ближнем Востоке — NYT

13:32 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери мировой экономики могут составить $2 трлн в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщил главный экономист подразделения EY-Parthenon одной из крупнейших консалтинговых компаний Ernst & Young Грегори Дако.

По словам эксперта, при «наихудшем сценарии расширения военных действий» на Ближнем Востоке может начаться умеренная рецессия, а цены на нефть, вероятно, вырастут до $150 за баррель. «Глобальные экономические последствия такого сценария весьма серьезны», — отметил Дако.

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