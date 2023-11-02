Потери мировой экономики могут достичь $2 трлн в случае эскалации на Ближнем Востоке — NYT
13:32 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери мировой экономики могут составить $2 трлн в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщил главный экономист подразделения EY-Parthenon одной из крупнейших консалтинговых компаний Ernst & Young Грегори Дако.
По словам эксперта, при «наихудшем сценарии расширения военных действий» на Ближнем Востоке может начаться умеренная рецессия, а цены на нефть, вероятно, вырастут до $150 за баррель. «Глобальные экономические последствия такого сценария весьма серьезны», — отметил Дако.
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