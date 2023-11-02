Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий норму об обязанности России информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в стране военного и чрезвычайного положений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее соответствующая обязанность была закреплена в законах о военном и чрезвычайном положениях. При этом в них также была установлена норма, предписывающая информировать о введении в стране указанных положений генсекретаря ООН. Ее действие, согласно принятому закону, остается в силе.

Как указывается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона была продиктована прекращением членства России в Совете Европы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.