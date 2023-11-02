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Украина и США адаптируют советские системы ПВО под американские снаряды, подтвердили в ВСУ

14:12 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат подтвердил появившуюся ранее в газете The New York Times информацию о том, что Вашингтон вместе с Киевом модифицируют комплексы противовоздушной обороны (ПВО) советского производства для применения американских ракет в условиях недостатка западных систем ПВО.

«Поставляют нам дополнительные системы противовоздушной обороны: как современные, <…> так и, собственно, те советские системы, которые нашим американским партнерам удалось вместе с украинскими специалистами адаптировать к американским ракетам. Есть американские ракеты Sea Sparrow и AIM-9, которые смогут работать с применением установок еще советского образца. <…> Скажем, [зенитный ракетный комплекс] „Бук-М1“ сможет стрелять американскими ракетами», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По словам Игната, это вынужденный и временный шаг, который должен помочь усилить украинскую систему ПВО до того момента, пока Киеву не передадут больше западных систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, Patriot и другие.

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