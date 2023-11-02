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НОВОСТИ

«Хезболлах» мобилизует бойцов на войну с Израилем, если не будет прекращен огонь в Газе

14:32 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер шиитской партии «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла предъявил США через посредников ультиматум, потребовав остановить израильскую военную операцию в секторе Газа до наступления пятницы, 3 ноября. Об этом сообщила кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на иранские дипломатические источники.

По их данным, если американская сторона не выполнит этого требования, то шейх Насрулла объявит в запланированном на пятницу телеобращении «всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем и начнет военные операции против Израиля со всех направлений».

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