«Хезболлах» мобилизует бойцов на войну с Израилем, если не будет прекращен огонь в Газе

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер шиитской партии «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла предъявил США через посредников ультиматум, потребовав остановить израильскую военную операцию в секторе Газа до наступления пятницы, 3 ноября. Об этом сообщила кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на иранские дипломатические источники.

По их данным, если американская сторона не выполнит этого требования, то шейх Насрулла объявит в запланированном на пятницу телеобращении «всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем и начнет военные операции против Израиля со всех направлений».