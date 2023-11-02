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НОВОСТИ

ВС РФ на аэродроме Миргород Полтавской области поразили украинский самолет Су-27

15:00 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ на аэродроме Миргород в Полтавской области поразили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — сказали в ведомстве.

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