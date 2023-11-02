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Свыше 41% американцев считают чрезмерной помощь Вашингтона Киеву — опрос

15:12 02.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число американцев, считающих объем помощи Вашингтона Киеву непомерно большим и выступающих в преддверии «зимних холодов на Украине» за ее сокращение, значительно увеличилось. Такое мнение высказал 41% респондентов в опросе, проведенном социологической службой Gallup.

В августе 2002 года так считали 24% американцев, в июне 2023-го — 29%. Оптимальной сейчас называют помощь 33% по сравнению с 43% четыре месяца назад. 25% полагают, что она недостаточна. Сегодня 61% считает необходимым установить предел помощи Украине, и такую точку зрения разделяют подавляющее большинство представителей Республиканской партии, находящейся в оппозиции.

54% респондентов заявили, что США должны поддерживать Украину в попытках «возвращения своей территории даже в случае затяжного конфликта». В августе 2022-го такую точку зрения выражали 66%.

В настоящее время 43% выступают за попытку США содействовать быстрому завершению конфликта, даже если это приведет к потере Киевом части территории. Такое развитие событий поддерживают большинство республиканцев (55%). Сторонники Демократической партии продолжают выступать за помощь Украине «в возвращении утраченных территорий».

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